Realme C65 оценен в 150 долларов

Компания Realme выпустила в Вьетнаме бюджетный смартфон Realme C65, который появится в открытой продаже 4 апреля по цене в 150, 170 и 190 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили корпусом толщиной всего 7,64 мм и массой 185 граммов, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп и технологией Mini Capsule 2.0, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопическим сенсором и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54.
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