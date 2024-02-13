Realme C67 оценили в 16 тысяч рублей

Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C67, который оценен в 16 и 18 тысяч рублей за варианты с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку также оснастили 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью 950 нит, 6-нанометровой однокристальной системой Quacomm Snapdragon 685, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, оперативной памятью стандарта LPDDR4x, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой Realme UI 4.0 и корпусом толщиной 7,59 мм.

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