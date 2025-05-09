Realme GT 7T показали на рендере

Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme GT 7T, который будет представлен на международном рынке уже 27 мая. Характеристики устройства пока не раскрываются. На мероприятии также будет выпущена глобальная версия Realme GT 7.

Напомним, что последний оснащается 3-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,73 ГГц, системой охлаждения с паровой камерой площадью 7700 мм², 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки и защитой от воды и пыли IP68/IP69.
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