Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition оценен в $770

Компания Realme объявила о выходе новой версии смартфона GT 8 Pro, которая получила название Aston Martin F1 Limited Edition. Новинка выполнена в партнерстве с командой Aston Martin Aramco Formula 1 Team и выделяется не только зелёной расцветкой, но и специальной упаковкой.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, дополнительный графический чип R1, систему охлаждения с испарительной камерой VC на 7000 мм², два симметричных динамика 1115E, тройную основную камеру RICOH GR с модулями на 50 Мп (оптика с пятислойным покрытием и оптической стабилизация), 200 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3136:1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м² и ультразвуковым дактилоскопом, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 80 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Его цена в Китае составляет эквивалент 770 долларов за единственную версию с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти.