Realme GT 8 Pro появился в российской продаже

Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам смартфона Realme GT 8 Pro, рекомендованная цена которого составляет 100, 110 и 120 рублей за конфигурации с 12/256, 16/512 и Dream Edition с 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополнительный графический чип R1, систему охлаждения с испарительной камерой VC на 7000 мм², два симметричных динамика 1115E, тройную основную камеру RICOH GR с модулями на 50 Мп (оптика с пятислойным покрытием и оптической стабилизация), 200 Мп (3-кратное оптическое приближение и OIS) и 50 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3136:1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м² и ультразвуковым дактилоскопом, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 80 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.
