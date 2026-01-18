Флагман Huawei Mate 80 стал бестселлером

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл информацию о продажах базового флагманского смартфона Huawei Mate 80. Утверждается, что выпущенное в конце ноября устройство достигло результата в 1,5 млн активаций. Ни один другой новый флагман не выступил лучше в Китае за 2025 год. Отмечается, что Pro-модели по-прежнему находятся в дефиците.

Напомним, что HUAWEI Mate 80 оснащается фирменным 7-нанометровым процессором Kirin 9020 с тактовой частотой до 2,5 ГГц, 6,75-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2832:1280 точек и адаптивной кадровой частотой LTPO 1–120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация и оптика с переменной диафрагмой F1.4–F4.0), 12 Мп (перископ с OIS и 5,5-кратным оптическим приближением) и 40 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, поддержкой спутниковой связи Tiantong и двухсторонней передачи сообщений Beidou, батареей ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядок и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.