Xiaomi 17 Ultra оценили в 995 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент топовых смартфонов моделью Xiaomi 17 Ultra, которая основана на 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и Adreno 840. Новинка также получила 6,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2608:1200 точек, кадровой частотой до 120 Гц, яркость от 1 до 3500 нит, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, основную камеру с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 6800 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, поддержку спутниковой связи, защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также подэкранный 3D-ультразвуковой дактилоскопический сенсор. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 995 долларов за базовую конфигурацию.