Samsung Galaxy S26 Ultra получит улучшенную оптику

Ранее инсайдеры сообщали, что Samsung Galaxy S26 Ultra оснастят фронтальной камерой на 12 Мп с сенсором Sony IMX874, а сзади разместят систему из четырёх камер, включающую основной модуль на 200 Мп с сенсором ISOCELL HP2, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп на базе Samsung JN3, перископический телеобъектив на 50 Мп с сенсором IMX854 и дополнительный телеобъектив на 12 Мп с сенсором Samsung S5K3LD. При этом сенсор HP2 уже использовался Samsung в камере Galaxy S25 Ultra, однако у той модели основной модуль имел диафрагму f/1.7, тогда как для Galaxy S26 Ultra, по слухам, готовят более светосильную оптику с диафрагмой f/1.4. Безусловно, алгоритмы обработки изображений тоже станут немного лучше, но пока что апгрейд камеры между поколениями выглядит слишком уж минорным — компания явно не спешит делать нечто грандиозное со своим флагманским устройством, что немного огорчает.