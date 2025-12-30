Samsung Galaxy S26 Ultra получит улучшенную оптику

В сети уже появлялось несколько слухов о камерах Samsung Galaxy S26 Ultra, и свежая информация из Китая утверждает, что компания собирается исправить ряд проблем с фотосъёмкой в своем будущем флагмане. Речь идет о публикации известного инсайдера Ice Universe — в своих социальных сетях он сообщает, что камера Samsung Galaxy S26 Ultra получит заметно сниженные блики от линз. Кроме того, смартфону приписывают улучшенные линзы и новые технологии покрытия, а также более корректную цветопередачу тона кожи в рамках съёмки, из-за чего оттенки лица больше не будут уходить в желтизну на снимках.

Ранее инсайдеры сообщали, что Samsung Galaxy S26 Ultra оснастят фронтальной камерой на 12 Мп с сенсором Sony IMX874, а сзади разместят систему из четырёх камер, включающую основной модуль на 200 Мп с сенсором ISOCELL HP2, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп на базе Samsung JN3, перископический телеобъектив на 50 Мп с сенсором IMX854 и дополнительный телеобъектив на 12 Мп с сенсором Samsung S5K3LD. При этом сенсор HP2 уже использовался Samsung в камере Galaxy S25 Ultra, однако у той модели основной модуль имел диафрагму f/1.7, тогда как для Galaxy S26 Ultra, по слухам, готовят более светосильную оптику с диафрагмой f/1.4. Безусловно, алгоритмы обработки изображений тоже станут немного лучше, но пока что апгрейд камеры между поколениями выглядит слишком уж минорным — компания явно не спешит делать нечто грандиозное со своим флагманским устройством, что немного огорчает.
