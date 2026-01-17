Infinix GT 50 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Infinix GT 50 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие мощной 4-нанометровой платформы MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 1612 и 6686 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Infinix GT 30 Pro имеет в своём оснащении 4-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultimate 5.5G, 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, ОЗУ LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, АКБ ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, защиту от влаги в соответствии со степенью IP64, GT-триггеры на боковой грани, динамическую подсветку, сдвоенную основную камеру с модулями на 108 Мп и 8 Мп (сверхширик), а также фронтальную камеру разрешением 13 Мп.