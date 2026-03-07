Poco X8 Pro Max полностью рассекречен

В сеть утекли рекламные изображения смартфона Poco X8 Pro Max, который еще не был представлен официально. Подтверждено наличие батареи ёмкостью 8500 мАч, поддержки 100-Вт быстрой проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, корпуса толщиной 8,38 мм и массой 201 грамм, 6,83-дюймового OLED-экрана с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 кд/кв.м, подэкранного ультразвукового дактилоскопа, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камеры разрешением 20 Мп, стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, а также защиты отвода от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Также смартфон был протестирован в бенчмарке Geekbench, который указывает на использование производительного процессора MediaTek Dimensity 9500s с тактовой частотой до 3,73 ГГц и графикой Mali-G925 Immortalis MP12.