Realme GT Neo 2 скоро выйдет в России

Компания Realme объявила о том, что российская презентация смартфона Realme GT Neo 2 состоится 16 ноября. Аппарат еще не был представлен на европейском рынке, но в сеть уже утекли его цены: вариант на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 450 евро, а версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти – 550 евро.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,62-дюймовым экраном Samsung AMOLED E4 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м, платформой Qualcomm Snapdragon 870, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей 5G, новой системой охлаждения с термоинтерфейсом, содержащим алмазную пыль, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт, стереодинамиками, а также корпусом толщиной 8,6 мм и массой 199,8 г.
Комментарии и отзывы Realme GT Neo 2
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