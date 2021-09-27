Realme GT Neo 2 стал бестселлером в Китае

Компания Realme похвасталась успешным стартом продаж смартфона Realme GT Neo 2, который был представлен несколько дней назад. Сообщается, что всего за секунду новинка принесла производителю 15 миллионов долларов. Речь идет, конечно, о китайском рынке, где смартфон оценен в 385 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Новинка оснащается 6,62-дюймовым экраном Samsung AMOLED E4 с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м, платформой Qualcomm Snapdragon 870, флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой сотовых сетей 5G, новой системой охлаждения с термоинтерфейсом, содержащим алмазную пыль, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт, стереодинамиками, а также корпусом толщиной 8,6 мм и массой 199,8 г.
Комментарии и отзывы Realme GT Neo 2
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