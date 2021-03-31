Realme GT Neo запущен с процессором Dimensity 1200 за 274 доллара

Китайский производитель смартфонов Realme официально выпустил смартфон Realme GT Neo в Китае.

Realme GT Neo имеет аналогичную конструкцию в качестве стандартного Realme GT. Новый Realme GT Neo доступен в трех цветах: Final Fantasy, Geek Silver и Hacker Black.

Смартфон получил 6,43-дюймовый дисплей Samsung Super AMOLED. Эта панель имеет разрешение 2400 x 1080 пикселей, частоту обновления 120 Гц, частоту дискретизации касания 360 Гц и встроенный в экран датчик отпечатков пальцев.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 1200 в паре до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Ещё устройство оснащено системой жидкостного охлаждения с 3D-закалкой VC, тройной камерой, состоящей из основного датчика Sony IMX682 на 64 МП, датчика 8 МП со сверхширокоугольным объективом 119 ° и датчика 2 МП с макрообъективом. Для селфи и видеозвонков устройство оснащено 16-мегапиксельной камерой.

Смартфон поддерживает две SIM-карты 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, GALILEO, QZSS) и NFC. В нем есть все необходимые датчики, такие как акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, компас и датчик приближения. Другие функции включают стереодинамики, Dolby Sound, сертификацию Hi-Res Audio, разъем для наушников 3,5 мм и порт USB Type-C.

Realme GT Neo работает под управлением Realme UI 2.0 на базе Android 11 и имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой зарядки 50 Вт.

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