Realme GT Neo5 SE засветился на фото

В сети появились фотографии и новые подробности о смартфоне Realme GT Neo5 SE, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,74-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью 1400 кд/м2 и частотой ШИМ 2160 Гц, подэкранным дактилоскопическим сенсором, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, корпусом толщиной 8,95 мм, массой 193,1 г, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и многомодульной тыльной камерой с главным модулем на основе 64-Мп датчика изображения и оптики с апертурой F/1,79. Официальный релиз смартфона состоится 3 апреля.

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