Realme GT Neo5 получит 16 ГБ ОЗУ

Вслед за фотографиями китайский регулятор поделился характеристиками смартфона Realme GT Neo5, главной особенностью которого станет поддержка 240-Вт проводной зарядки. Аппарат также оснастят 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей (формат 1,5K), 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами ёмкостью по 2225 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (крупный сенсор Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик на датчике Sony IMX355) и 2 Мп, размерами 163,85:75,75:8,9 мм и массой 199 г. Официальная презентация Realme GT Neo5 запланирована на следующий месяц.