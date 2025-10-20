Realme GT5 Pro скоро обновят до Android 16

Компания Realme опубликовала список смартфонов, которые получат обновление прошивки Realme UI 7 на базе операционной системы Android 16. Итак, в уже в следующем месяце финальную версию оболочки получат Realme GT 7 Pro, GT 7, GT 5 Pro, Neo 7 Turbo и модели серии GT Neo 6. В декабре настанет очередь Realme GT 5 240W, Neo 7x, Realme 14 Pro и 14 Pro+. В январе нововведения смогут опробовать владельцы смартфонов GT Neo 5 240W, GT Neo 5 SE, серий Realme 15, Realme 13 Pro, 12 Pro, V70 и V60.

Напомним, что выпущенный почти два года назад Realme GT5 Pro оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовым изогнутым OLED- дисплеем с разрешением 2780:1264 пикселя, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT808 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (Sony IMX890 с 3-кратным оптическим зумом), рамкой из сверхтвердого алюминиевого сплава, батареей ёмкостью 5400 мАч, а также поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.
