Realme GT5 с 240-Вт зарядкой и 24 ГБ ОЗУ оценили в $540

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme GT5, которая появится в китайской продаже уже 4 сентября. Вариант с поддержкой 150-Вт зарядки, батареей ёмкостью 5240 мАч оценен в 410 и 450 долларов за модификации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Версия с АКБ на 4600 мАч, 240-Вт проводной зарядкой и 24/1 ТБ памяти обойдется в 520 долларов.

Новинку оснастили 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1450 нит, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и ШИМ-затемнением 2160 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, независимым чипом экрана X7, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, системой охлаждения Ice Core Max с испарительной камерой на 20827 мм², тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 16 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и предустановленной ОС Android 13 с оболочкой Realme 4.0.
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