Realme NARZO 80 Pro 5G оценен в 230 долларов

Компания Realme объявила о выпуске смартфона NARZO 80 Pro 5G, который основан на 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 7400 с графическим адаптером Mali-G615 MC2.

Новинка также получила 6,7-дюймовый изогнутый дисплей AMOLED с разрешением 2392:1080 точек, частотой обновления изображения 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и регулировкой ШИМ 3840 Гц, оперативную память LPDDR4X, встроенную память UFS 3.1, систему охлаждения VC Cooling System на 6050 мм², тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 и OIS) и 2 Мп, фронтальную камеру на 16 Мп, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, стереодинамики с поддержкой Hi-Res Audio, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, модем 5G и тонкий корпус (7,55 мм) с защитой в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и MIL-STD 810H. Смартфон обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 230, 245 и 270 долларов 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.