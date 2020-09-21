Realme Narzo 20 Series будет оснащен большой батареей с технологией зарядки Dart

Narzo - это еще одна новая линейка смартфонов от компании Realme, обеспечивающая высочайшую мощность и созданная специально для подростков в век технологий. Realme - одна из самых молодых компаний в мире, но темпы роста этого бренда растут очень быстро.

Компания Realme объявила дату запуска следующего поколения Narzo, также известного как Narzo 20 Series. По слухам сети, анонс должен состоятся 21 сентября в прямом эфире на официальном канале YouTube. На рекламном постере показан дизайн задней части Narzo 20 Series - до трех моделей с разными моделями камер, где две модели имеют датчик отпечатков пальцев на одной задней панели.

Смартфоны серии Narzo 20 следующего поколения можно разделить на три модели: Narzo 20, Narzo 20A и Narzo 20 Pro. Конечно же, на данный момент нет никаких сведений об их различных функциях и официальных названиях. Но смартфоны будут оснащены большей батареей, а также технологией Realme Dart Charging.

Комментарии и отзывы Realme Narzo 20
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