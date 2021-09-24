Realme Narzo 50A получил батарею на 6000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 50A, которая среди прочего получила батарею ёмкостью 6000 мАч. Новинку оснастили 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт, дактилоскопом на задней панели, слотом для карт памяти microSD, предустановленной операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0, корпусом толщиной 9,6-мм и массой 207 граммов. Смартфон появится в продаже в Индии 7 октября по цене в 155 долларов за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти и 170 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.