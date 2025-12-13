Realme Narzo 90 5G получит крупный экран

Известный достоверными инсайдами информатор Парас Гуглани раскрыл подробности о смартфоне Realme Narzo 90 5G, который представят в Индии уже через три дня. Итак, аппарат оснастят 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6400 Max с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 60-Вт быстрой проводной зарядки, а также защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Ориентировочная цена смартфона составляет 200 долларов.