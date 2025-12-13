Realme Narzo 90x 5G показали на рендерах

В сети появились качественные изображения и подробности о характеристиках смартфона Realme Narzo 90x 5G, официальная презентация которого состоится в Индии уже 16 декабря. Итак, аппарат оснастят 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной быстрой зарядки и 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Mali-G57 MP2 и модемом 5G. Ориентировочная цена смартфона составляет 165 долларов.