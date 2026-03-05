Realme Narzo Power 5G оценен в 305 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo Power 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 и отдельным ИИ-чипом HyperVision+. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым AMOLED-экраном HyperGlow 4D Curve+ с разрешением 1280:2800 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, системой охлаждения AirFlow VC с испарительной камерой на 7000 мм², сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 10001 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, режимом обходной зарядки, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой UI 7.0, корпусом толщиной 9,08 мм, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 305 и 325 долларов за конфигурации с 8/128 и 8/256 ГБ соответственно.