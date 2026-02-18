Представлен смартфон Infinix Note 60 Pro с АКБ на 6500 мАч

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 60 Pro, которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 c тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno A810. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым LTPS AMOLED-экраном с разрешением 1208:2644 точки, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2 на 256 ГБ, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 30-Вт беспроводной, 7,5-Вт обратной проводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядки, стереодинамиками с настройкой JBL, модемом 5G, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, предустановленной операционной системой Android 16 и корпусом толщиной 7,36–7,45 мм в зависимости от версии. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.