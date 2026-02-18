Представлен смартфон Infinix Note 60 Pro с АКБ на 6500 мАч

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Note 60 Pro, которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 c тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Adreno A810. Новинку также оснастили 6,78-дюймовым LTPS AMOLED-экраном с разрешением 1208:2644 точки, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2 на 256 ГБ, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 30-Вт беспроводной, 7,5-Вт обратной проводной и 5-Вт обратной беспроводной зарядки, стереодинамиками с настройкой JBL, модемом 5G, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, предустановленной операционной системой Android 16 и корпусом толщиной 7,36–7,45 мм в зависимости от версии. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

Компактный OnePlus 15T получит АКБ на 7500 мАч…
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 15T, который еще не был представлен официа…
iPhone Air 2 выйдет уже в этом году…
Инсайдер Fixed Focus Digital поделился двумя важными подробностями о будущем iPhone Air 2. По его словам,…
Смартфон Vivo X200T засветился в сети …
В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Vivo X200T, который еще не был представлен официальн…
Смартфон HONOR Play 60A готов к выходу …
В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA обнаружились сведения о смартфоне HONOR Play 6…
HONOR Magic 8 Pro Air полностью рассекречен …
Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробные характеристики смартфона HONOR Magic 8 Pro…
Инсайдер слил характеристики Exynos 2700…
Процессор Samsung Exynos 2600, который, как ожидается, будет использоваться в базовом Galaxy S26 и Galaxy…
Realme 16 Pro получит 200-Мп камеру …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о смартфоне Realme 16 Pro, который еще…
Apple уже запустила производство iPhone 18…
Год ещё не закончился, а в сети уже появляются слухи о планах Apple начать массовое производство премиаль…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor