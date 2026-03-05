Представлен смартфон Infinix Note 60 Ultra

Компания Infinix пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Note 60 Ultra, главной особенностью которой стал дизайн. Внешнее исполнение было разработано совместно с ателье Pininfarina.

Новинку оснастили цельнометаллическим, модулем Uni-Chassis защитном стекла Glass Victus и точечно-матричным дисплеем для отображения времени, уведомлений и полезной информации, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HPE), 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8400 Ultimate с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP7, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками JBL, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и поддержкой двусторонней спутниковой связи. Цена смартфона составляет 760 долларов.

