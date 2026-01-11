Смартфон Honor Magic 8 Pro Air полностью рассекречен

Сетевой информатор Rodent950 раскрыл основные параметры смартфона HONOR Magic 8 Pro Air, который будет представлен уже 19 января. Итак, аппарат оснастят флагманской однокристальной системой Dimensity 9500 от MediaTek, до 16 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ встроенной памяти, селфи-камерой на 50 Мп (сенсор OmniVision), тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OV50Q, оптическая стабилизация и 23-мм оптика), 50 Мп (16-мм ширик на сенсоре OV50M) и 64 Мп (телеобъектив с 3,2-кратным оптическим приближением и OIS на сенсоре OV64B), 6,31-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5K, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, предустановленной прошивкой MagicOS 10 на ОС Android 16 и подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. И всё это в корпусе толщиной всего 6,1 мм и массой 158 граммов.