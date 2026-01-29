Google отключила важные функции на Pixel 4

Google отключает часть функций приложения «Телефон» на старых смартфонах Pixel после признания бага, из-за которого происходила непреднамеренная передача аудио звонящим. Проблема напрямую связана с функцией Take a Message, представленной в прошлом году. Она автоматически отвечает на звонок и расшифровывает голосовые сообщения, если вызов был пропущен. Однако несколько владельцев Pixel 4 и Pixel 5 сообщили, что во время записи сообщения у них активировался микрофон, и звонящие слышали звуки из помещения. «Мы изучили эту проблему и подтвердили, что она затрагивает очень небольшое число устройств Pixel 4 и Pixel 5 при крайне специфических и редких обстоятельствах», — заявила менеджер сообщества Google Сири Теджасвини на странице поддержки. По её словам, из соображений предосторожности компания отключает на этих устройствах функции Take a Message и Call Screen нового поколения.

Один из пользователей Reddit, столкнувшийся с багом, рассказал, что звонящие не слышали стандартное приветствие автоответчика, а вместо этого «слышали меня и звуки в комнате, пока я оставлял сообщение». Он отметил, что после пропущенного звонка и активации Take a Message в правом верхнем углу экрана загорался индикатор использования микрофона. По его описанию, все происходило так, словно он ответил на звонок, хотя на самом деле не делал ничего, а смартфон сам начинал записывать звук и передавать его собеседнику. Неприятная ситуация, да и решение кардинальное, но что поделать.