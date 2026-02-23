Vivo V70 FE получит защиту от воды

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Vivo V70 FE, который скоро присоединится к ранее выпущенным V70 и V70 Elite. Итак, аппарат оснастят 6,83-дюймовым немного изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7360-Turbo с тактовой частотой до 2.5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615 MP2, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной и 256 и 512 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69 и стереодинамиками.

