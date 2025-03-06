Realme P3 Ultra получит мощный процессор

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Realme P3 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8350 c тактовой частотой до 3,35 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 MC6 и модемом 5G, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1261 и 3708 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что чуть меньше месяца назад был представлен смартфон Realme P3 Pro с процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 6,83-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800:1272 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, 50-Мп тыльной камерой на сенсоре Sony IMX896, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69).