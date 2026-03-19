Realme P4 Lite 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 140 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью P4 Lite 5G, которая среди прочего получила 6-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2.

Новинка также характеризуется 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой до 144 Гц, яркостью до 900 нит и защитным стеклом Panda-MN228, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1, тыльной камерой на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой обходной зарядки, боковым дактилоскопом, модемом 5G, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, а также корпусом массой 212 граммов и толщиной 8,4 мм. Цена базовой конфигурации с 4/64 ГБ на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 140 долларов.