Realme P4s 5G получит 12 ГБ оперативной памяти

Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфоне Realme P4s 5G, который может быть представлен в Индии уже в следующем месяце. Сообщается, что аппарат получит конфигурации на 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а также зеленую и коричневую расцветки корпуса. Остальные параметры грядущей новинки пока не раскрываются.

Напомним, что недавно был представлен Realme P4 с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 4000 нит, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 685, программируемым световым индикатором AI Pulse Light, защитой от влаги и пыли по стандарту IP65 и корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD 810H.
Infinix GT 50 Pro засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне Infinix GT 50 Pro, который еще не …
Складной смартфон iPhone Ultra показали на фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, изобра…
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компр…
HUAWEI nova 15 — базовая модель новой линейки, в которой сделали акцент на дизайне, экране, автономности …
Смартфон Redmi K100 выйдет раньше ожидаемого …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что компания Xiaomi решила перенести выход смартфоно…
Официально: OnePlus 15T получит батарею на 7500 мАч…
Компания OnePlus раскрыла новые характеристики компактного флагмана OnePlus 15T, который представят уже 2…
Глобальную версию Red Magic 11S Pro оценили в 800 долларов …
Компания Red Magic представила глобальную версию смартфона Red Magic 11S Pro, который вышел в Китае пару …
OPPO K15 Pro оценили в 435 долларов …
Компания OPPO объявила цены на смартфон OPPO K15 Pro, который базируется на 4-нанометровом процессоре Med…
Realme C100 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 215 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme C100 5G, которая основана на 6-нанометров…
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor