Realme P4s 5G получит 12 ГБ оперативной памяти

Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав поделился подробностями о смартфоне Realme P4s 5G, который может быть представлен в Индии уже в следующем месяце. Сообщается, что аппарат получит конфигурации на 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, а также зеленую и коричневую расцветки корпуса. Остальные параметры грядущей новинки пока не раскрываются.

Напомним, что недавно был представлен Realme P4 с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 4000 нит, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 685, программируемым световым индикатором AI Pulse Light, защитой от влаги и пыли по стандарту IP65 и корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD 810H.