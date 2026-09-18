Realme P4s Lite засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились подробности о смартфоне Realme P4s Lite, который еще не был представлен официально. Сообщается об экране с разрешением 720:1570 точек и плотностью пикселей 320 dpi, 12-нанометровой однокристальной системе Spreadtrum T615 с максимальной частотой 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 16.

Напомним, что около трех недель назад был выпущен Realme P4s 5G, который получил батарею ёмкостью 8000 мАч, 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1272:2772 пикселя, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 1000 нит, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.
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