Realme P4s Lite засветился в сети

Напомним, что около трех недель назад был выпущен Realme P4s 5G, который получил батарею ёмкостью 8000 мАч, 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1272:2772 пикселя, частотой обновления до 144 Гц и яркостью 1000 нит, 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69.