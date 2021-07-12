Realme Pad получит внушительную батарею

То, что Realme планирует анонсировать свой первый планшет в этом году, уже не новость — в сети предостаточно различной информации об этом устройстве, есть множество слитых рендеров, изображений, характеристик и так далее. Конечно, определенные новости о гаджете стоит воспринимать с недоверием, так как инсайдеры частенько ошибаются, предоставляя пользователям не совсем правдивые данные. Но теперь в наши руки попала информация, которой, скорее всего можно доверять. Устройство, которое поступит в продажу как Realme Pad, в соответствии с сертификатом TUV Rheinland, который появился в сети, будет оборудовано аккумулятором ёмкостью 7100 мАч. Емкость аккумулятора меньше, чем у планшетов Lenovo Xiaoxin Pad Plus (7700 мАч) и Xiaoxin Pad Pro 2021 (8600 мАч), но это вполне достойный показатель, который позволяет без труда работать с устройством на протяжении целых суток.

К сожалению, мы не знаем, с какой скоростью планшет Realme Pad будет заряжаться, хотя ожидаем, что он будет поддерживать быструю зарядку не менее 18 Вт — на текущий момент это достаточно привычный стандарт рынка. Конечно, есть планшеты, которые получают более высокую производительность зарядной станции, но это, естественно, негативно сказывается на ресурсе аккумулятора. Ожидается, что Realme Pad будет иметь металлическую конструкцию, как видно на официальном изображении, а также на живых фотографиях. Остальные детали мы сможем узнать только после официального анонса устройства.