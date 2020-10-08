Realme Q2 дебютирует 13 октября

Компания Realme работает над запуском смартфона Realme Q2. Ожидается, что устройство придет на смену телефону Realme Q. Согласно утечке информации, предоставленной китайским специалистом , Realme Q2 будет официально анонсирован 13 октября в Китае.

Realme Q2 будет поставляться с предустановленной ОС Android 10 на базе Realme UI 2.0. Также ранее два телефона Realme с номерами моделей смартфонов Realme RMX2173 и RMX2117 были одобрены органом TENAA в сентябре.

По слухам сети, что оба устройства появятся на китайском рынке как телефоны серии Q. Realme RMX2173 имеет 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с поддержкой разрешения Full HD +, который оснащен восьмиядерным процессором 2,4 ГГц, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ ПЗУ. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. Основная камера получила квадро камеру: 48 + 8 + 2 + 2 Мп, фронтальная свою очередь 16 Мп.

RMX2117 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD +, восьмиядерный процессор 2,4 ГГц, до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ памяти и батарею емкостью 5000 мАч. Основная и фронтальная камера такая же как и у RMX2173.
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