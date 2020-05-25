Realme Smart TV стоит очень дешево

Официально представлен совершенно новый умный телевизор под названием Realme Smart TV, который обладает всеми преимуществами, которые только и нужны пользователям. Дело в том, что производитель сделал упор не только на дизайн, функции и производительность телевизора, но и на дополнительный бонус — стоимость. Для многих при выборе телевизора данный параметр является основополагающим, так что стоит обратить на него внимание. За телевизор Realme Smart TV компания просит всего 170 долларов, что достаточно доступно по современным меркам. Ведь обычно телевизоры с набором умных функций обходятся в довольно приличные суммы, не говоря уже о том, что Realme Smart TV помимо цены обладает морем других приятных бонусов. Ждем?