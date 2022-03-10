Часы Realme Techlife Watch S100 оценены в $25

Компания Realme пополнила ассортимент устройств под брендом Techlife умными часами Realme Techlife Watch S100. Новинку оснастили металлическим корпусом, силиконовым ремешком, черной и серой расцветками, 1,69-дюймовым сенсорным экраном с боковой клавишей, 110 циферблатами, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, приложением прогноза погоды, возможностью управлять музыкой и камерой, поиска телефона, фонариком, датчиком ЧСС и датчиком для мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2), термометром (показывает температуру кожи), трехосевым акселерометром, 24 спортивными режимами и временем автономной работы о 12 дней. Цена часов в Индии составляет всего 25 долларов.

Комментарии и отзывы Realme Techlife Watch S100
Часы Xiaomi Watch S1 появились в продаже…
Часы Xiaomi Watch S1 появились в продажеКомпания Xiaomi выпустила в продажу смарт-часы Xiaomi Watch S1, которые были представлены несколько дней …
Представлены умные часы Ambrane FitShot Sphere…
Представлены умные часы Ambrane FitShot SphereСегодня в Индии были представлены новые умные часы Ambrane FitShot Sphere. Умные часы Ambrane FitShot Sph…
Представлены смарт-часы Noise ColorFit Icon Buzz…
Представлены смарт-часы Noise ColorFit Icon BuzzКомпания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Noise ColorFit Icon Buzz, которые будут стоить 4…
Noise представил новый смарт-браслет Champ Kid…
Noise представил новый смарт-браслет Champ KidNoise представил новый смарт-браслет Champ Kid, это устройство создано специально для детей обеспечивающи…
В Китае представлены умные часы TicWatch GTK…
В Китае представлены умные часы TicWatch GTKУмные часы TicWatch GTK только что были представлены в Китае. Новое устройство в настоящее время указано …
Xiaomi Watch S1 поставляются с кожаными ремешками…
Xiaomi Watch S1 поставляются с кожаными ремешкамиСегодня Xiaomi собирается запустить ряд новых продуктов в Китае. Они включают в себя флагманскую серию см…
Умные часы Noise ColorFit Ultra 2…
Умные часы Noise ColorFit Ultra 2На данный момент Noise является одной из самых быстрорастущих технологических компаний и для продолжения …
Выпущены смарт-часы Ptron FORCE X11…
Выпущены смарт-часы Ptron FORCE X11Компания Ptron выпустила новые бюджетные смарт-часы под названием Ptron FORCE X11. Они будут конкурироват…
Обзор Mibro Color. Умные часы с оксикометромОбзор Mibro Color. Умные часы с оксикометром
Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68Обзор Xiaomi IMILAB W12. Часы с оксиметром и защитой IP68
Обзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple WatchОбзор MobyFox Star Wars ST-DSY22STW2002. Ремешок для Apple Watch
Обзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометрОбзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометр
Обзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давленияОбзор Xigmer Lunar X01. Недорогие умные часы с замером пульса и давления
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor