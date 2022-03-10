Часы Realme Techlife Watch S100 оценены в $25

Компания Realme пополнила ассортимент устройств под брендом Techlife умными часами Realme Techlife Watch S100. Новинку оснастили металлическим корпусом, силиконовым ремешком, черной и серой расцветками, 1,69-дюймовым сенсорным экраном с боковой клавишей, 110 циферблатами, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, приложением прогноза погоды, возможностью управлять музыкой и камерой, поиска телефона, фонариком, датчиком ЧСС и датчиком для мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2), термометром (показывает температуру кожи), трехосевым акселерометром, 24 спортивными режимами и временем автономной работы о 12 дней. Цена часов в Индии составляет всего 25 долларов.