Realme U1 выходит в новой версии

Компания Realme в ноябре прошлого года выпустила Realme U1 в двух версиях 3 Гб + 32 Гб и 4 Гб + 64 Гб, а сейчас компания объявила о выпуске третьего варианта с 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней. Стоимость новинки составит 160 долларов и появится в продаже уже 10 апреля в Индии на Amazon.in и в интернет-магазине Realme India.

Realme U1 работает на процессоре Helio P70 SoC и оснащен 6,3-дюймовым Full-HD экраном, а также 25 Мп селфи - камерой и двойной камерой (13 Мп+2 Мп) на задней панели.

Новинка также имеет батарею емкостью 3500 мАч и базу ColorOS 5.2.