Realme V5 показали на рендере

Мы уже привыкли к тому, что на просторах интернета достаточно часто появляются данные о свежих гаджетах еще до того, как сам производитель официально расскажет о смартфоне. Это, к сожалению, нормальная практика, ведь в цепочке от производителя до сборщика и маркетологов очень много уязвимых мест. Именно по этой причине смартфон, который еще официально никто не анонсировал, уже слит в сеть полностью. У гаджета довольно привлекательная лицевая сторона — камера внутри дисплея в небольшом аккуратном вырезе смотрится стильно, да и тыльная панель тоже очень и очень привлекательно смотрится. Вопрос только в стоимости гаджета, о которой пока что никто толком ничего не знает. Но это явно будет доступный гаджет среднего класса.