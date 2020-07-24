Realme V5 получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о характеристиках смартфона Realme V5, дизайн которого недавно был подтвержден руководством компании и подвергнут критике со стороны пользователей. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц или 120 Гц и врезанной в левый угол 16-Мп фронтальной камерой, однокристальной системой от компании MediaTek (скорее всего, это будет Dimensity 800), основную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Что до дизайна устройства, то он почти полностью скопирован со смартфонов линейки Honor 30.

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