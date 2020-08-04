Realme X3 Pro получит быструю зарядку на 65 Вт

В базе данных регулятора TÜV Rheinland обнаружились сведения о смартфоне Realme RMX2170, который должен выйти на рынок под названием Realme X3 Pro. По данным ведомства, аппарат получит два аккумулятора по 2250 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Предыдущие слухи прочили устройству поддержку беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, наличие операционной системы Android 10, восьмиядерного процессора Snapdragon 865 или Snapdragon 865 Plus, а также квадрокамеры с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Официальный дебют Realme X3 Pro ожидается до конца года, а его ориентировочная цена составляет 550 долларов.