Realme X50 Pro 5G начинает получать публичную бета-версию Realme UI 2.0

Обновление под названием "Public Beta" на базе Android 11, выпускается с номером версии RMX2071_11_C.15. Обновление весит 4,07 ГБ и датировано 3 ноября 2020 года.
В обновлении есть улучшения пользовательского интерфейса и его анимации.
Список основных изменений:
- Игра - Исправлена "заблокированная яркость" игры в темноте
- WLAN - исправлены проблемы с точкой доступа, исправлены проблемы с подключением Wi-Fi WAPI
- Камера - исправлены проблемы с передержкой в режиме 2X, шум лица в ночной сцене
- Жесты навигации - исправлена проблема "скользящих жестов" в некоторых интерфейсах
- Разблокировка по лицу - исправлен сбой разблокировки по лицу в темноте
- Вызов - фиксированный «шум» на максимальной громкости во время разговора