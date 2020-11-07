Realme X50 Pro 5G начинает получать публичную бета-версию Realme UI 2.0

Компания Realme заявила, что бета-версия Realme UI 2.0 будет доступна к концу ноября. На данным момент разработчики компании, начали публичное развертывание бета-версии Realme UI 2.0 в Китае. Новый пользовательский интерфейс на базе Android 11 теперь развертывается для пользователей Realme X50 Pro 5G.

Обновление под названием "Public Beta" на базе Android 11, выпускается с номером версии RMX2071_11_C.15. Обновление весит 4,07 ГБ и датировано 3 ноября 2020 года.

Список основных изменений:

Игра - Исправлена ​​"заблокированная яркость" игры в темноте

WLAN - исправлены проблемы с точкой доступа, исправлены проблемы с подключением Wi-Fi WAPI

Камера - исправлены проблемы с передержкой в ​​режиме 2X, шум лица в ночной сцене

Жесты навигации - исправлена ​​проблема "скользящих жестов" в некоторых интерфейсах

Разблокировка по лицу - исправлен сбой разблокировки по лицу в темноте

Вызов - фиксированный «шум» на максимальной громкости во время разговора

В обновлении есть улучшения пользовательского интерфейса и его анимации.Помимо X50 Pro 5G, Realme UI 2.0 в будущем появится на других устройствах Realme.