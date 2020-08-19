Realme X7 выйдет 1 сентября

На протяжении достаточно длительного времени в сети активно обсуждали новость о том, что смартфон Realme X7 должен получить новый дисплей с высокой частотой смены кадров, производительную начинку и прочие мелкие бонусы. Теперь производитель запланировал релиз устройства уже на первое сентября, так что пользователи, которые длительное время хотели получить крутой гаджет, должны немного подождать. Есть мнение, что это будет наиболее доступный смартфон с производительной начинкой и таким дисплеем на рынке. А ведь планируется релиз еще и Pro-версии смартфона Realme X7, который будет еще мощнее и интереснее. Ждем полноценного анонса и тогда можно будет поговорить более предметно. Пока что характеристики остаются спорным моментом.

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