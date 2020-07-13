Realme готовит к релизу 30W Dart Charge 10000mAh

Уже завтра компания Realme официально представит свой совершенно новый портативный аккумулятор под названием 30W Dart Charge 10000mAh. Исходя из названия можно понять, что у гаджета 10000 мАч аккумулятора, так что устройство сможет зарядить смартфон несколько раз, плюс вы сможете заряжать ноутбук. Конечно, 30 Вт это довольно мощная зарядка и если ваш смартфон поддерживает данную скорость зарядки, то можно будет пополнить батарею за достаточно короткий промежуток времени. Также стоит сказать, что данная батарея не только характеристиками привлекает, но и достаточно качественным дизайном черного цвета. Это очень практично на самом деле, учитывая, что никто такие гаджеты в чехлах не носит и рано или поздно они покрываются царапинами.

Комментарии и отзывы Realme 30W Dart Charge 10000mAh
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