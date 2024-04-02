Realme официально представила смартфон C65

Сегодня компания Realme официально представила своё новое бюджетное устройство под названием C65, которое несмотря на достаточно низкую стоимость предоставляет неплохой перечень характеристик, с которыми стоит ознакомиться. Например, смартфон Realme C65 построен на базе 6,67-дюймового IPS-экрана с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он имеет вырез для фронтальной камеры на 8 Мп и поддерживает «мини-капсулу» (это софтверная функция прошивки, которая имитируют капсулу Dynamic Island от Apple) Realme, которая отображает информацию о статусе зарядки и различные уведомления вокруг фронтальной камеры.

Кроме того, Realme добавила поддержку жестов в воздухе и новую кнопку динамических действий, расположенную на боковой грани сразу под кнопкой блокировки дисплея. Данная кнопка позволяет пользователям переключаться между различными приложениями, быстро запускать камеру и многое другое. На задней панели смартфона расположены основная камера на 50 Мп и макро-объектив на 2 Мп вместе со светодиодной вспышкой. Программное обеспечение смартфона представлено интерфейсом Realme UI 5.0 на базе Android 14, а аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Интересно, что стоимость данного смартфона составляет всего 150 долларов, что при столь внушительных характеристиках очень даже низкая цена. Даже странно, что гаджет настолько доступный, ведь производитель на нём ещё и что-то зарабатывает.
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