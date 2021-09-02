Realme подготовила к релизу свой первый планшет

В прошлом месяце Realme анонсировала Realme Book в качестве первого ноутбука компании, но в недавних сообщениях производителя утверждалось, что компания уже сейчас готовится к выпуску своего первого планшета под названием Realme Pad. Похоже, что релиз планшета Realme не за горами, поскольку компания начала тизерить его появление при помощи весьма интересных постеров. Вчера генеральный директор Realme Мадхав Шет написал в Твиттере, что грядущий Realme Pad будет иметь тонкий и легкий дизайн корпуса. Он также поделился постером, чтобы пользователи смогли увидеть его тонкий корпус. А ещё на изображении также видна слегка выступающая камера, что вполне нормально для планшета с тонким корпусом — буквально все устройства на рынке предоставляют такой же дизайн.

Также стоит сказать, что в сети есть якобы слитые размеры этого гаджета, но верить им пока что рано, особенно на фоне того, что предполагаемая толщина устройства составляет 8,4 миллиметра — это не так уж тонко, как хотелось бы. Кроме того, инсайдеры показали, что Realme Pad будет оснащен 10,4-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FHD+. А ещё в Geekbench появился тест устройства, который показал показал, что планшет может работать на чипсете Helio G80. Скорее всего, он предложит пользователям как минимум 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. А ещё Realme Pad будет иметь 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 8-мегапиксельную заднюю камеру с поддержкой автофокуса. Остальные детали узнаем в ближайшее время.
Комментарии и отзывы Realme Pad
Блогер испытал на прочность новый iPad Pro...
Блогер испытал на прочность новый iPad ProВидеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео, в котором он испытывает на прочность новенький планшет ...
Новый iPad mini показали на рендерах...
Новый iPad mini показали на рендерахОдин из инсайдеров опубликовал качественные рендеры планшета iPad mini 6, релиз которого ожидается в след...
Xiaomi Mi Pad 5 раскупают как горячие пирожки...
Xiaomi Mi Pad 5 раскупают как горячие пирожкиНесколько дней назад Xiaomi официально выпустила свой смартфон Mi MIX 4, а также серию планшетов Mi Pad 5...
Планшет Huawei MatePad 11 получил 120-Гц дисплей...
Планшет Huawei MatePad 11 получил 120-Гц дисплейНедавно компания Huawei объявила о разработке планшета Huawei MatePad 11, не раскрыв при этом характерист...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro получит процессор от Qualcomm...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro получит процессор от QualcommПланшет Xiaomi Mi Pad 5 Pro может запуститься уже в этом месяце. Предполагается, что устройство будет осн...
Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 11...
Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 11Вчера компания Lenovo представила флагманский планшет Yoga Tab 13, а сегодня стало известно об анонсе бол...
Представлен планшет ASUS Chromebook Detachable CZ1 ...
Представлен планшет ASUS Chromebook Detachable CZ1 Компания ASUS пополнила ассортимент планшетов моделью Chromebook Detachable ZC1, которая превращается в н...
Планшет Oscal Pad 8 получил металлический корпус...
Планшет Oscal Pad 8 получил металлический корпусСетевые источники сообщают о выходе недорогого планшета Oscal Pad 8, который на старте продаж будет досту...
Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)Лучший планшет. Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 32GB (2020)
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Обзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшетОбзор DIGMA Plane 1584S (2018). Базовый 10-дюймовый планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor