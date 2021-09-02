Realme подготовила к релизу свой первый планшет

В прошлом месяце Realme анонсировала Realme Book в качестве первого ноутбука компании, но в недавних сообщениях производителя утверждалось, что компания уже сейчас готовится к выпуску своего первого планшета под названием Realme Pad. Похоже, что релиз планшета Realme не за горами, поскольку компания начала тизерить его появление при помощи весьма интересных постеров. Вчера генеральный директор Realme Мадхав Шет написал в Твиттере, что грядущий Realme Pad будет иметь тонкий и легкий дизайн корпуса. Он также поделился постером, чтобы пользователи смогли увидеть его тонкий корпус. А ещё на изображении также видна слегка выступающая камера, что вполне нормально для планшета с тонким корпусом — буквально все устройства на рынке предоставляют такой же дизайн.

Также стоит сказать, что в сети есть якобы слитые размеры этого гаджета, но верить им пока что рано, особенно на фоне того, что предполагаемая толщина устройства составляет 8,4 миллиметра — это не так уж тонко, как хотелось бы. Кроме того, инсайдеры показали, что Realme Pad будет оснащен 10,4-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением FHD+. А ещё в Geekbench появился тест устройства, который показал показал, что планшет может работать на чипсете Helio G80. Скорее всего, он предложит пользователям как минимум 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. А ещё Realme Pad будет иметь 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 8-мегапиксельную заднюю камеру с поддержкой автофокуса. Остальные детали узнаем в ближайшее время.