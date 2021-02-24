Realme представила аппаратные геймпады для геймеров

Realme только что запустила серию Narzo 30 в Индии, и наряду с линейкой смартфонов бренд также анонсировал новые игровые аксессуары. Среди них стоит отметить новый мобильный игровой контроллер, охлаждающую заднюю панель и накладки на пальцы для лучшего скольжения по экрану. Если говорить о мобильном игровом контроллере с технологией CapAir Mapping Technology, то он отличается 80-часовым временем автономной работы и тактильной отдачей. Данный контроллер помогает повысить производительность в играх за счет более чувствительных и отзывчивых триггеров и кнопок. Эти клавиши имеют короткий диапазон и очень чувствительны. Особенно продукт поможет фанатам шутеров и гонок, плюс здесь есть функция переназначения клавиш.