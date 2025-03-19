Realme представила смартфон P3 Ultra

Сегодня компания Realme официально представила свой первый смартфон серии Ultra — Realme P3 Ultra, который получил весьма привлекательные характеристики и необычный дизайн корпуса. Смартфон может похвастаться степенью защиты IP66, IP68 и IP69 от воды и пыли и оснащён стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio. Также гаджет получил 6,83-дюймовый AMOLED-экран с изгибом по всем четырём сторонам с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель может демонстрировать пиковую яркость до 1500 нит и защищена стеклом Gorilla Glass 7i. Также предусмотрен датчик отпечатков пальцев на экране и фронтальная камера на 16 Мп. Внутри устройства установлен мобильный процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultra, который, скорее всего, является маркетинговым названием без значительных изменений в производительности. Чип работает в паре с 8 или 12 ГБ ОЗУ и до 128 или 256 ГБ встроенной памяти.

На тыльной панели смартфона находится основная камера с датчиком на 50 Мп и оптикой, эквивалентной фокусному расстоянию 24 мм и оптической стабилизацией изображения, а также ультраширокий объектив на 8 Мп с эквивалентом 16 мм. Операционная система — realme UI 6.0 на базе Android 15 с обещанием двух обновлений ОС и трёх лет обновлений безопасности. Батарея ёмкостью 6 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, а стоит такой смартфон примерно 300 долларов. Весьма неплохое устройство на самом деле при такой стоимости, особенно если пользователю не интересны флагманы.