Realme выпустит браслет за 20 долларов

Многие пользователи жалуются на то, что умные браслеты для занятий спортом стоят очень дорого и не дают возможность попробовать устройство за разумные деньги, чтобы понять нужно это вообще или нет. Новый умный браслет Realme решает эту проблему, так как производитель будет продавать свой первый умный браслет за 20 долларов. Это крайне доступно и найти что-то более дешевое просто не выйдет, да и какой смысл, если в доступных браслетах обычно нет вообще никаких функций. С другой стороны, если вы хотите умный браслет просто для того, чтобы попробовать и оценить функции такого гаджета, Realme предоставит просто идеальное решение. За эти деньги вы получаете большой дисплей, уведомления, различные датчики и так далее. Очень круто.