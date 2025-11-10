Red Magic 11 Pro протестировали на прочность

Популярный видеоблогер Зак Нельсон опубликовал видео с флагманским смартфоном Red Magic 11 Pro, одной из особенностей которого стала жидкостная система охлаждения. Новинка прошла все испытания на прочность, включая царапины и тест на изгиб. Отдельно было отмечено рекордное соотношение площади экрана к передней панели в 95,3%, которое достигается благодаря использованию подэкранной фронтальной камеры.

Напомним, что смартфон также оснащается топовой однокристальной системой Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm, вентилятором Yufeng 4.0 со скоростью вращения до 24 000 об/мин, оперативной памятью LPDDR5T и флеш-памятью UFS 4.1 PRO, фирменным игровым чипом Red Core R4, 6,85-дюймовым экраном с разрешением 1,5K и кадровой частотой 144 Гц, 50-Мп сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией, подэкранной фронтальной камерой, батареей ёмкостью 7500 мАч и поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки с технологией байпасной зарядки.
