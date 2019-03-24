Red Magic 3 и его функции

Новинка получит высокоскоростной процессор (им станет чипсет Qualcomm Snapdragon 855) и значительный объем «оперативки» – 12 ГБ. При этом разработчики оснастили игровой гаджет специальной системой воздушно-жидкостного охлаждения. Смартфон снабжен экраном с высокой частотой обновления, что снижает нагрузку на глаза пользователя. Геймерам будет интересна функция обратной отдачи 4D Shock.Red Magic получит батарею весьма впечатляющей емкости. Но совсем недавно на своей страничке в социальной сети Weibo руководитель бренда уточнил, что емкость аккумулятора будет больше, чем 5000 мАч. Такой показатель дает геймерскому устройству значительные преимущества перед конкурентами.О стоимости смартфона пока неизвестно.